Milano 18-ago
0 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 +0,07%
Francoforte 18-ago
26.128 -0,80%

USA, Produzione industriale (MoM) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Produzione industriale (MoM) in luglio
USA, Produzione industriale in luglio su base mensile (MoM) +0,2%, in calo rispetto al precedente +0,3% (la previsione era +0,3%).
Condividi
```