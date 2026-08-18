Milano 15:25
53.294 -0,55%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
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Londra 15:25
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Francoforte 15:25
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Prezzi import USA (MoM) in luglio

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Prezzi import USA (MoM) in luglio
USA, Prezzi import in luglio su base mensile (MoM) -0,4%, in calo rispetto al precedente -0,3% (la previsione era +0,1%).
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