Milano 17:35
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Ordini industria USA (MoM) in giugno

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Ordini industria USA (MoM) in giugno
USA, Ordini industria in giugno su base mensile (MoM) -0,3%, in aumento rispetto al precedente -1,1% (la previsione era +0,2%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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