Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
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Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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USA, Ordini beni durevoli (MoM) in giugno

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in giugno
USA, Ordini beni durevoli in giugno su base mensile (MoM) +0,3%, in aumento rispetto al precedente -4% (la previsione era +1,6%).

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
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