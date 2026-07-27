Milano
17:35
52.055
+0,49%
Nasdaq
22:00
28.039
-0,32%
Dow Jones
22:04
52.210
+0,51%
Londra
17:35
10.782
+0,42%
Francoforte
17:35
25.361
+1,04%
Lunedì 27 Luglio 2026, ore 23.59
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Ordini beni durevoli (MoM) in giugno
USA, Ordini beni durevoli (MoM) in giugno
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 luglio 2026 - 14.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Ordini beni durevoli in giugno su base mensile (MoM) +0,3%
, in aumento rispetto al precedente -4% (la previsione era +1,6%).
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
Leggi anche
USA, ordini beni durevoli di giugno accelerano meno delle attese a +0,3% su mese
USA, Ordini industria (MoM) in maggio
Apertura cantieri USA (MoM) in giugno
USA, Permessi edilizi (MoM) in giugno
Altre notizie
USA, Prezzi produzione (MoM) in giugno
Prezzi import USA (MoM) in giugno
USA, Leading indicator (MoM) in giugno
USA, Prezzi consumo (MoM) in giugno
USA, Produzione industriale (MoM) in giugno
Vendite dettaglio USA (MoM) in giugno
Guide
Certificati di investimento: cosa sono, come funzionano, a chi convengono
I certificati di investimento sono strumenti finanziari derivati cartolarizzati emessi da banche o altri intermediari. Il loro valore e il loro rimborso dipendono dall’andamento di uno o più...
leggi tutto