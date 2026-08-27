Milano 26-ago
52.883 0,00%
Nasdaq 26-ago
29.225 +0,05%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 26-ago
10.878 0,00%
Francoforte 26-ago
26.286 0,00%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,59%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.912,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,59%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,59%, dopo aver aperto a 3.912,52 punti.
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