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/ Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,4%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,4%)
L'Indice della Borsa di Shanghai scambia in avvio a 3.889,44 punti
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Finanza
26 agosto 2026 - 03.38
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