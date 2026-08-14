Milano 11:54
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Nasdaq 13-ago
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Dow Jones 13-ago
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Londra 11:54
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,18%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia gli scambi a 3.926,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Shanghai (-0,18%)
L'Indice della Borsa cinese tratta con un moderato -0,18%, a quota 3.926,96 in apertura.
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