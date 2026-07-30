Milano 29-lug
0 0,00%
Nasdaq 29-lug
27.192 -2,06%
Dow Jones 29-lug
51.594 -2,19%
Londra 29-lug
10.908 +0,34%
Francoforte 29-lug
25.460 -0,01%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,4%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.828,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Shanghai, +0,4%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa cinese, che avanza dello 0,40%, dopo aver aperto a 3.828,47 punti.
Condividi
```