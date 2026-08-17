Milano 13:38
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Nasdaq 14-ago
30.046 0,00%
Dow Jones 14-ago
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Londra 13:38
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Francoforte 13:38
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)

Il DAX inizia gli scambi a 26.490,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)
L'Indice della Borsa di Francoforte tratta con un moderato +0,19%, a quota 26.490,3 in apertura.
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