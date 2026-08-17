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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)
Il DAX inizia gli scambi a 26.490,3 punti
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