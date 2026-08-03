The Italian Sea Group, gestione operativa in netto peggioramento nel 2025

(Teleborsa) - The Italian Sea Group ha chiuso l'esercizio 2025 con ricavi totali pari a 295,1 milioni di euro, in contrazione del 27% rispetto al 2024.



Tale risultato - spiega una nota - è impattato dagli effetti negativi della ricostruzione delle irregolarità contabili emerse a partire dal mese di febbraio e reso noto al mercato mediante diverse comunicazioni al mercato rilasciate a partire dal 18 febbraio 2026.



I ricavi operativi si sono attestati a 282 milioni, in diminuzione del 31%.



L’EBITDA è stato pari a -99,2 milioni, in contrazione rispetto ai positivi 70,3 milioni al 31 dicembre 2024. Tutti i costi diretti legati alla produzione delle imbarcazioni e del refit, per materie prime, lavorazioni, consulenze tecniche, del personale e altro sono pari a Euro 393 milioni in aumento di 59 milioni rispetto all’esercizio precedente, nonostante il calo dei ricavi e le poche acquisizioni di nuove commesse nell’esercizio.



L’EBITDA risulta impattato dagli extra costi spesi nell’ambito delle lavorazioni delle commesse in progress, in parte riconducibili ad inefficienze operative e in parte a comportamenti impropri da parte dei manager usciti dall’azienda. Tale incremento dei costi operativi, con la riduzione dei ricavi operativi e la ricostruzione del corretto avanzamento delle commesse (tutte risultanti con marginalità negativa e quindi con l’obbligo di stanziare un fondo rischi per contratti onerosi) ha contribuito a generare il valore negativo dell’EBITDA.



L’EBIT è stato pari a -141,2 milioni, in contrazione rispetto ai positivi 57,7 milioni dell’esercizio precedente.



Il risultato netto si è fissato a -170,9 milioni rispetto all'utile di 33,9 milioni nel 2024.



La posizione finanziaria netta è negativa per 129,6 milioni rispetto alla PFN negativa per 12,5 milioni del 31 dicembre 2024.



Il valore complessivo del portafoglio ordini – ossia il valore lordo dei contratti in essere relativi a yacht nuovi non ancora consegnati alla clientela – al 31 dicembre 2025 è pari a 1,03 miliardi rispetto a 1,24 miliardi di fine 2024.



Il valore complessivo dei contratti in essere relativi a yacht non ancora consegnati alla clientela, al netto dei ricavi già iscritti nel conto economico (Net Backlog) al 31 dicembre 2025, è pari a 349,5 milioni rispetto a 433,4 milioni di fine 2024.



In considerazione delle rilevanti incertezze tuttora esistenti e delle variabili connesse alla definizione e alla successiva attuazione del piano, la società non dispone quindi di elementi sufficienti per formulare previsioni puntuali e ragionevolmente attendibili sull’evoluzione

della gestione nel medio termine.

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