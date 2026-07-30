Gabetti, perdita semestrale sale a 1,3 milioni di euro. Nuovo finanziamento soci da 25 milioni

(Teleborsa) - Gabetti Property Solutions ha chiuso il primo semestre del 2026 con ricavi operativi pari a 41,6 milioni di euro, inferiori del 27% rispetto ai 57,2 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, dovuto principalmente al venir meno del contributo delle commesse straordinarie RSA connesse al Superbonus.



L'EBITDA è pari a 1,6 milioni di euro, inferiore rispetto ai 3,4 milioni di euro dello stesso periodo dell'anno precedente, con flessione riconducibile soprattutto alla linea Advisory & Transactions. L'EBIT è pari a -1,3 milioni di euro, rispetto a -0,7 milioni di euro del 30 giugno 2025, in miglioramento rispetto al delta dell'EBITDA grazie a minori necessità di accantonamento su crediti. Il Risultato Netto del Gruppo Gabetti è pari a -1,3 milioni di euro (già dedotte le perdite di competenza di terzi per 0,7 milioni), rispetto a -0,9 milioni del 30 giugno 2025.



L'indebitamento finanziario netto effettivo è pari a 28,1 milioni di euro rispetto a 20 milioni di euro del 31 dicembre 2025, prevalentemente dovuto alla stagionalità del business.



"Il risultato al 30 giugno riflette una fase di transizione del Gruppo, legata alla conclusione delle commesse relative al superbonus del 2025 e agli investimenti avviati nella divisione Advisory & Transactions - dichiara il presidente Fabrizio Prete - Il rebranding di Gabetti Agency in Great, la riorganizzazione di Santandrea e di Patrigest, gli ingressi di nuovi manager e il rafforzamento delle attività di advisory rappresentano elementi strategici che vedranno i loro effetti nei prossimi trimestri".



"Nel primo semestre 2026 - commenta l'AD Marco Speretta - si evidenzia una buona tenuta delle linee di business Network Services e Building Renovation & Management. A livello di risultato lordo il consuntivo è comunque stato superiore rispetto alle attese grazie anche al plusvalore di euro 1,6 milioni relativo alla plusvalenza da diluizione nella quota di partecipazione detenuta in Wikicasa".



È stata approvata la sottoscrizione di un nuovo contratto di finanziamento soci fino a 25 milioni di euro e il rimborso dei contratti di finanziamento soci precedentemente in essere.

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