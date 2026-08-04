Assemblee approvano fusione per incorporazione di ESI in Innovatec

(Teleborsa) - Innovatec ed ESI , entrambe quotate su Euronext Growth Milan, hanno reso noto che le rispettive assemblee degli azionisti, riunitesi in data odierna in seduta straordinaria, hanno approvato la fusione per incorporazione di ESI in Innovatec nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione.



L'assemblea di Innovatec ha anche approvato l'aumento del capitale sociale, a servizio della fusione, mediante emissione di complessive massime 36.610.920 nuove azioni ordinarie, da assegnare in concambio ai soci di ESI. Le nuove azioni saranno emesse senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e con diritti equivalenti a quelli spettanti ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, a servizio del concambio, nel rapporto di 36 azioni Innovatec ogni 5 azioni ESI detenute, con incremento dell'importo del capitale sociale di Innovatec di nominali 0,1092 euro per ogni nuova azione emessa con arrotondamento del capitale sociale al secondo decimale, per eccesso o per difetto, in esito alla emissione delle azioni a servizio del rapporto di cambio.



Non sono previsti conguagli in denaro e/o emissione di azioni frazionarie. Si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti di ESI un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni spettanti in applicazione del rapporto di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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