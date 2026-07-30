Mare Group, KT&Partners alza fair value dopo annunci di M&A

(Teleborsa) - KT&Partners ha alzato a 8,60 euro per azione (dai precedenti 8 euro) il fair value su Mare Group , azienda di ingegneria quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Add" sul titolo visto l'upside potenziale del 60%.



Gli analisti ricordano che il 29 luglio Mare ha concordato la cessione di Workgroup a Metriks AI , anch'essa quotata all'EGM, in due fasi. Mare ha prima aumentato la propria partecipazione dal 55% al ??95%, acquistando il 40% da WGS per 7,9 milioni di euro (3 milioni di euro in azioni Mare a 5,60 euro, 4,9 milioni di euro in contanti, di cui 2,4 milioni di euro differiti al 2027), per poi trasferire il 95% a Metriks per 18,9 milioni di euro: 7 milioni di euro in contanti, 1 milione di euro in nuove azioni Metriks a 4,50 euro e 10,9 milioni di euro in obbligazioni convertibili con scadenza a giugno 2028. Il valore azionario di 20 milioni di euro implica un EV di 22 milioni di euro, inclusi 2 milioni di euro di debito netto, ovvero 7,5 volte l'EBITDA previsto per l'esercizio 2026, e un gain ante imposte di circa 5,7 milioni di euro.



Inoltre, il 24 luglio 2026 Mare ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di CTMAVIO, azienda produttrice di componenti di precisione in metallo e materiali compositi per applicazioni aeronautiche, motoristiche e per droni, con cinque stabilimenti in Italia. Il bilancio di CTMAVIO per l'esercizio 2025 mostra un valore della produzione di 8,3 milioni di euro e un EBITDA di 3,2 milioni di euro, con una liquidità netta di 0,1 milioni di euro a giugno 2026. Il corrispettivo è di 9 milioni di euro: 4 milioni di euro in contanti alla chiusura, 2 milioni di euro in deposito fiduciario e 3,0 milioni di euro in 535.714 nuove azioni a 5,60 euro, il che implica un rapporto EV/EBITDA di 2,8x per l'esercizio 2025.



Le stime di KT&Partners di utile netto per l'esercizio 2026 rimangono invariate, poiché il contributo di CTMAVIO a partire da metà novembre compensa ampiamente la perdita di Workgroup; aumenta del 7% le stime per il valore della produzione ed EBITDA per il 2027, portandolo rispettivamente a 119,9 milioni di euro e 27,8 milioni di euro. I dati includono solo le transazioni annunciate e gli ordini resi noti e non presuppongono ulteriori operazioni di M&A: descrivono uno scenario inerziale piuttosto che l'esito più probabile. "A nostro avviso, il rischio è orientato al rialzo, quasi interamente nel settore A&D, e prevediamo ulteriori commesse nei prossimi mesi", si legge nella ricerca.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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