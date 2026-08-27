Francia, prezzi alla produzione di luglio +1,3% su mese e +4,3% su anno

(Teleborsa) - Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE), nel mese di luglio 2026, i prezzi alla produzione nell'industria hanno registrato un'accelerazione (+1,3% dopo il +0,3% di giugno e il +0,2% di maggio). I prezzi alla produzione sono rimbalzati per i prodotti venduti sul mercato francese (+1,1% dopo il -0,4% di giugno), mentre quelli destinati ai mercati esteri hanno rallentato (+1,5% dopo il +2,6% di giugno).



Su base annua, i prezzi alla produzione nell'industria francese hanno accelerato anch'essi (+4,3% a luglio dopo il +3,6% di giugno).



Escludendo l'energia in senso lato (idrocarburi, prodotti petroliferi raffinati, elettricità, ecc.), i prezzi alla produzione nell'industria francese hanno continuato ad aumentare sia su base mensile (+0,2%, come a giugno) che su base annua (+2,7% dopo il +2,4% di giugno).



(Foto: gopixa | 123RF)

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