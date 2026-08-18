USA, prezzi import di luglio -0,4%; prezzi export -1,3%

(Teleborsa) - Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import di luglio hanno segnato un -0,4% su mese, e dopo il -0,3% di giugno (rivisto da +0,3%), a fronte di un consensus di +0,1%.



Su base annua, i prezzi import registrano una variazione pari a +5,9%. Al netto delle importazioni di petrolio, i prezzi hanno registrato una variazione pari a +0,4% su mese e +4,5% su anno.



I prezzi export hanno riportato un calo dell'1,3%, rispetto al -0,7% del mese precedente (rivisto da -0,6%) e una stima di +0,2%.



Su anno, il dato evidenzia un incremento dell'8,2%. Al netto dei prodotti agricoli, i prezzi alle esportazioni registrano un -1,5% su mese e +8,5% su anno.



(Foto: Angelique Johnson / Pixabay)

Condividi

```