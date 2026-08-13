USA, prezzi produzione stabili a luglio su mese in rallentamento a +4,7% su anno

(Teleborsa) - Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), a luglio, i prezzi alla produzione sono rimasti invariati su base mensile, a fronte del calo dello 0,1% di giugno (rivisto da -0,3%). Le attese degli analisti erano per un aumento dello 0,2%.



Su base annua i prezzi hanno registrato un incremento del 4,7%, in rallentamento dal +5,5% del mese precedente e a fronte del +4,9% del consensus.



I prezzi dei beni e servizi "core", ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, hanno segnato un +0,2% su mese (+0,4% il mese precedente, rivisto da +0,2%; +0,3% atteso), mentre su anno hanno registrato un +4,2%, in linea con le attese, rispetto al +4,7% di giugno.

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