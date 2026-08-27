Indicazioni rialziste per Pinnacle West Capital
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Risultato positivo per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, parte dell'S&P-500, che lievita dell'1,04%.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 98,69 USD, Pinnacle West Capital è molto appetibile con stop loss impostato a quota 86,18 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```