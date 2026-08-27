Indicazioni rialziste per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Risultato positivo per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , parte dell' S&P-500 , che lievita dell'1,04%.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 98,69 USD, Pinnacle West Capital è molto appetibile con stop loss impostato a quota 86,18 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```