Forte interesse per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in utile dello 0,05% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 101,5 USD, con stop loss calcolato a quota 86,18 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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