Segnali d'acquisto per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Ribasso per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , tra i componenti dell' S&P-500 , che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,78% sui valori precedenti. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Le implicazioni tecniche di Pinnacle West Capital presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 99,23 USD, con stop loss individuato in area 86,18 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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