Lettura rialzista per Pinnacle West Capital
(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio
Chiusura in rosso per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, componente dell'S&P-500, che termina la seduta segnando un calo dello 0,05%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Le azioni di Pinnacle West Capital, su questi prezzi fissati a 105,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 86,18 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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