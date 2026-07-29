Lettura rialzista per Pinnacle West Capital

(Teleborsa) - Chiusura del 28 luglio

Chiusura in rosso per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità , componente dell' S&P-500 , che termina la seduta segnando un calo dello 0,05%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Le azioni di Pinnacle West Capital , su questi prezzi fissati a 105,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 86,18 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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