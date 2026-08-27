New York: performance negativa per PDD Holdings

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di commercio globale , con una flessione del 3,14%.



Lo scenario su base settimanale di PDD Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di PDD Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 83,11 USD con tetto rappresentato dall'area 85,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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