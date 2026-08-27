New York: performance negativa per PDD Holdings
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di commercio globale, con una flessione del 3,14%.
Lo scenario su base settimanale di PDD Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di PDD Holdings suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 83,11 USD con tetto rappresentato dall'area 85,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 82,19.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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