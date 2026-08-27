Seduta in denaro per i listini USA con il tech in evidenza

(Teleborsa) - Seduta positiva per i listini statunitensi che restano trainati dal settore tecnologico in scia la trimestrale in forte crescita e alle solide prospettive di Nvidia .



Parallelamente, cresce l'attesa per il discorso che il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, terrà domani al Simposio di Jackson Hole, nel Wyoming.



Dall'agenda macro, nella settimana al 22 agosto, le richieste di sussidi di disoccupazione sono state pari a 203mila unità, in calo di 4.000 unità rispetto alle 207mila della settimana precedente (rivisto da 206mila) e alle 208mila unità attese.



Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, performance positiva per l' S&P-500 , che continua la giornata in aumento dello 0,80% rispetto alla chiusura della seduta precedente.



In rialzo il Nasdaq 100 (+1,23%); come pure, sale l' S&P 100 (+1,06%).



Nell'S&P 500, buona la performance del comparto informatica . Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio (-1,11%), beni di consumo secondari (-0,85%) e utilities (-0,76%).



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+21,00%), Nvidia (+9,40%), IBM (+4,25%) e Microsoft (+1,45%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Walt Disney , che continua la seduta con -2,15%.



Preda dei venditori McDonald's , con un decremento dell'1,97%.



Si concentrano le vendite su Amazon , che soffre un calo dell'1,70%.



Vendite su United Health , che registra un ribasso dell'1,63%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, CrowdStrike Holdings (+19,20%), MicroStrategy Incorporated (+13,30%), Palo Alto Networks (+13,14%) e Synopsys (+10,60%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su Western Digital , che continua la seduta con -4,60%.



Seduta negativa per PDD Holdings , che mostra una perdita del 3,37%.



Sotto pressione Micron Technology , che accusa un calo del 2,65%.



Scivola Charter Communications , con un netto svantaggio del 2,52%.

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