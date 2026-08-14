Wall Street positiva su dati incoraggianti dell'inflazione
(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street sulla scia dei dati positivi su inflazione e prezzi alla produzione. Tutto ciò in un contesto che beneficia già del calo del petrolio con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.
Tra i listini principali, il Dow Jones poco mosso si attesta a 53.840 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.799 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,15%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l'S&P 100 (+0,64%).
Telecomunicazioni (+1,56%), informatica (+0,96%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto materiali, che ha riportato una flessione di -0,74%.
Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+4,16%), Merck (+1,98%), Nike (+1,78%) e Walt Disney (+1,53%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems, che ha archiviato la seduta a -8,37%.
Discesa modesta per Home Depot, che cede un piccolo -0,5%.
Pensosa McDonald's, con un calo frazionale dell'1,25%.
Tentenna Amazon, con un modesto ribasso dello 0,80%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Workday (+17,82%), CoStar (+8,36%), Western Digital (+7,31%) e Intuit (+7,04%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems, che ha chiuso a -8,37%.
Pesante PDD Holdings, che segna una discesa di ben -5,46 punti percentuali.
Seduta negativa per Insmed, che scende del 4,47%.
Sensibili perdite per Monolithic Power Systems, in calo del 4,38%.
Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:
Venerdì 14/08/2026
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%)
14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 552 punti)
16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 2,1%)
Lunedì 17/08/2026
14:30 USA: Empire State Index (preced. 15,6 punti)
16:00 USA: Indice NAHB (preced. 34 punti).
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