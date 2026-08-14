Wall Street positiva su dati incoraggianti dell'inflazione

(Teleborsa) - Chiusura positiva per Wall Street sulla scia dei dati positivi su inflazione e prezzi alla produzione. Tutto ciò in un contesto che beneficia già del calo del petrolio con le prospettive di una domanda più debole, a seguito di un aumento a sorpresa delle scorte di greggio statunitensi e delle previsioni di consumo riviste al ribasso da parte dell'IEA e dell'OPEC.



Tra i listini principali, il Dow Jones poco mosso si attesta a 53.840 punti, mentre, al contrario, l' S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 7.799 punti. In rialzo il Nasdaq 100 (+1,15%); sulla stessa linea, in frazionale progresso l' S&P 100 (+0,64%).



Telecomunicazioni (+1,56%), informatica (+0,96%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,89%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto materiali , che ha riportato una flessione di -0,74%.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce (+4,16%), Merck (+1,98%), Nike (+1,78%) e Walt Disney (+1,53%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cisco Systems , che ha archiviato la seduta a -8,37%.



Discesa modesta per Home Depot , che cede un piccolo -0,5%.



Pensosa McDonald's , con un calo frazionale dell'1,25%.



Tentenna Amazon , con un modesto ribasso dello 0,80%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Workday (+17,82%), CoStar (+8,36%), Western Digital (+7,31%) e Intuit (+7,04%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Cisco Systems , che ha chiuso a -8,37%.



Pesante PDD Holdings , che segna una discesa di ben -5,46 punti percentuali.



Seduta negativa per Insmed , che scende del 4,47%.



Sensibili perdite per Monolithic Power Systems , in calo del 4,38%.



Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati statunitensi:



Venerdì 14/08/2026

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%)

14:30 USA: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,2%)

16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 54,4 punti; preced. 552 punti)

16:00 USA: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)

16:00 USA: Vendite industria, mensile (preced. 2,1%)



Lunedì 17/08/2026

14:30 USA: Empire State Index (preced. 15,6 punti)

16:00 USA: Indice NAHB (preced. 34 punti).

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