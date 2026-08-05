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Orientamento rialzista per Credem

Finanza
Orientamento rialzista per Credem
(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto
Prepotente rialzo per l'Istituto di credito, parte del FTSE Italia Mid Cap, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,37% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 20,22 Euro, con stop loss posto a quota 18,78 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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