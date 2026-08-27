Parigi: andamento negativo per Engie

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , con una flessione del 2,92%.



Lo scenario su base settimanale di Engie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Engie mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 23,94 Euro con area di resistenza individuata a quota 24,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 23,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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