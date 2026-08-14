Milano 12:05
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Dow Jones 13-ago
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Londra 12:05
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Parigi: scambi negativi per Engie

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi negativi per Engie
Composto ribasso per il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale, in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.
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