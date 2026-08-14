Parigi: in calo Engie

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore francese di energie rinnovabili e di gas naturale , con una flessione dell'1,84%.



Lo scenario su base settimanale di Engie rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Engie mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,47 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 25,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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