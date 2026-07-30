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Parigi: allunga il passo Societe Generale

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: allunga il passo Societe Generale
Brilla la big bank francese, che passa di mano con un aumento del 5,24%.
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