Parigi: scambi in positivo per Societe Generale

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big bank francese , che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve dell' Istituto di credito francese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,64.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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