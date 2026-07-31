Parigi: scambi in positivo per Societe Generale
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big bank francese, che tratta in utile del 2,13% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve dell'Istituto di credito francese è in rafforzamento con area di resistenza vista a 83,55 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 81,46. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 85,64.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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