Parigi: Societe Generale, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Effervescente la big bank francese, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,24%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Societe Generale più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Istituto di credito francese. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 82,7 Euro. Primo supporto visto a 77,53. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 74,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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