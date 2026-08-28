Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Giornata poco mossa per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 27 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 25.879,8. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 25.381,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 25.197,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)