Usa, vendite al dettaglio frenano a luglio a -0,6% su mese

(Teleborsa) - Frenano più delle attese le vendite al dettaglio negli Stati Uniti. Nel mese di luglio, si è registrata una variazione negativa dello 0,6% su base mensile, dopo il +0,2% del mese precedente. Il dato comunicato dall'US Census Bureau è peggiore delle attese degli analisti che avevano stimato un lieve aumento dello 0,1%.



Su base annua si è registrato un aumento del 5,01% dopo il +6,75% del mese precedente.



Il dato "core", ossia le vendite al dettaglio escluse le auto, registra una flessione dello 0,3% su base mensile, maggiore del mese precedente (-0,2%) e contro una crescita attesa dello 0,2%.



(Foto: Hanson Lu on Unsplash)

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