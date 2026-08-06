Industria automotive italiana: crescita contenuta per indice produzione a giugno

+2,8%

06 agosto 2026 - 18.30

(Teleborsa) - A giugno, secondo i dati ISTAT, l’indice della produzione dell’industria automotive italiana nel suo insieme registra una crescitadel 2,8% rispetto a giugno 2025, mentre nel primo semestre 2026 aumenta del 13,5%.Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l’indice della fabbricazione diautoveicoli registra una variazione tendenziale positiva del 10,5% a giugno e del 22,8% nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025;quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, invece, torna a calare a giugno (-1,3%) dopo il modesto segno positivo registrato a maggio, risultano in flessione del 5,4% nella prima metà del 2026; infine, quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori inverte la tendenza riportando una variazione negativa dell’8,5% nel mese, ma chiudendo il primo semestre con un rialzo del 2,1%.



Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle sole autovetture a giugno 2026 ammonta a circa 24.000 unità, in aumento del 4,5% rispetto a giugno 2025. Nel primo semestre, il totale delle autovetture prodotte si attesta a 167.367, il 26,1% in

più rispetto al primo semestre 2025. Nello stesso periodo, il totale degli autoveicoli prodotti a livello nazionale si attesta a 302.000, il 13,4% in più rispetto a gennaio-

giugno 2025.



Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industriale italiana complessiva in diminuzione a giugno 2026 rispetto ai livelli del sesto mese dello scorso anno. L’indice della produzione industriale nel suo complesso infatti, cala dello 0,6% a giugno, ma chiude con un incremento dello 0,5% il primo semestre dell’anno corrente rispetto allo stesso periodo del 2025



Il fatturato dell’industria in senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) registra un incremento del 2,2% a maggio 2026, ultimo dato disponibile (+1,6% sul mercato interno e +3,3% sui mercati esteri) e chiude i primi sei mesi dell’anno a +2,6% (+2,5% il mercato

interno e +2,7% i mercati esteri).



“A giugno 2026, l’indice della produzione automotive italiana rallenta la crescita, chiudendo a +2,8% – afferma Gianmarco Giorda, Direttore Generale di ANFIA. Rallenta, ma si mantiene positivo anche l’indice della fabbricazione di autoveicoli (+10,5%) – grazie al segno positivo registrato, secondo i dati preliminari di ANFIA, dalla produzione di autovetture nel mese (+4,5%), mentre l’indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori torna a calare, con una flessione dell’8,5%. La piattaforma Ecobonus attivata lo scorso 29 luglio in attuazione del ‘DPCM Automotive’ che ha rifinanziato il fondo a sostegno del settore automotive, ha visto esaurirsi in poche ore le risorse per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri a basse emissioni, segno che la domanda attendeva soltanto di essere stimolata e che è fondamentale dare continuità alle misure di incentivazione, così da accompagnare il rinnovo del circolante. Il successo della misura avrà ricadute positive sulla filiera produttiva, a beneficio della quale si attendono ora i decreti direttoriali del MIMIT necessari per rendere operativi gli incentivi per il sostegno agli investimenti tramite accordi di innovazione e mini-contratti di sviluppo”.

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