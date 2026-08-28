New York: exploit di Workday

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che tratta in rialzo del 5,70%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Workday evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Workday rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 209,9 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 194,3. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 184.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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