New York: profondo rosso per Lumentum Holdings

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici , che soffre con un calo del 4,77%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Lumentum Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,53%, rispetto a +1,15% dell' indice del basket statunitense ).





La tendenza di breve di Lumentum Holdings è in rafforzamento con area di resistenza vista a 931,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 900,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 962,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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