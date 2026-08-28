Parigi: risultato positivo per EssilorLuxottica
(Teleborsa) - Bene il gruppo di occhialeria, con un rialzo del 3,33%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di EssilorLuxottica più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 161,4 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 163,8 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 160.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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