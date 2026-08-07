Tecma, il CdA convoca l’assemblea straordinaria per due proposte di delega ad aumentare il capitale sociale

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di TECMA Solutions (TECMA), Tech Company specializzata nella Digital Transformation per il settore del

Real Estate, ha deliberato in data odierna di proporre alla prossima assemblea di delegare, un aumento di capitale con riconoscimento del diritto di opzione, al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale per massimi Euro 6.000.000 (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo), in una o più volte, anche in via scindibile, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data della delibera assembleare che conferirà la delega, mediante emissione di azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da

offrire in opzione agli azionisti della Società, in base alle opportune valutazioni che saranno effettuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, e secondo le modalità, i prezzi di emissione, i tempi, le caratteristiche e le condizioni determinate dal Consiglio stesso.



Inoltre, il CdA ha deliberato di proporre alla prossima assemblea di delegare al Consiglio, un ulteriore aumento il capitale sociale per un numero di azioni ordinarie massimo pari a 3.000.000 (tre milioni), da eseguirsi anche in via scindibile, in una o più tranche, entro cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione, a servizio dell’eventuale emissione di warrant.



Il Consiglio di Amministrazione intende altresì sottoporre all’assemblea dei soci la proposta di aggiornare lo statuto sociale per dare atto delle modifiche di adeguamento agli ultimi aggiornamenti normativi applicabili.



Il Consiglio di Amministrazione di TECMA ha inoltre deliberato di convocare l’Assemblea Straordinaria della Società per l’approvazione delle suddette proposte il giorno 8 settembre, in Milano, presso la sede sociale, in via Bracco 6, in conformità alle previsioni di legge e di

Statuto.



Infine, il Consiglio di Amministrazione ha altresì determinato di anticipare la data di approvazione e pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026, originariamente prevista per il giorno 24 settembre 2026, al giorno 10 settembre 2026.

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