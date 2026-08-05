Crédit Agricole Italia, CDP e SACE a fianco Gruppo Andriani con finanziamento in pool

da 55 milioni di euro

(Teleborsa) - Crédit Agricole Italia , Cassa Depositi e Prestiti e SACE confermano il proprio impegno a supporto del tessuto imprenditoriale italiano e annunciano il perfezionamento di una nuova operazione di finanziamento in pool per complessivi 55 milioni di euro a favore di Andriani , Società Benefit e B-Corp pugliese attiva nell’innovation & healthy food attraverso la produzione e commercializzazione di pasta, prodotti da forno e pet food naturalmente privi di glutine.



L’operazione, che dà seguito ad un primo finanziamento erogato nel 2023 dagli stessi partner, ha l’obiettivo di stanziare nuove risorse a supporto del Piano Investimenti del Gruppo per il triennio 2026-2028 e permetterà all’azienda di entrare in nuovi segmenti di mercato, accelerare il processo di digitalizzazione, potenziare la capacità produttiva e consolidare i progetti di internazionalizzazione.



Il finanziamento, che vede Crédit Agricole Italia nel ruolo di Banca Agente e CDP come colender, beneficia dell’intervento di SACE attraverso l’emissione di una garanzia per l’internazionalizzazione.



(Foto: Sylvain Robin | Dreamstime)

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