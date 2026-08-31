Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:15
29.355 -0,27%
Dow Jones 18:15
53.221 -0,63%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a 0%.

Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 1,3575. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 1,3515. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 1,3495, da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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