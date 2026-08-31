"Buy" per ING Groep
(Teleborsa) - Chiusura del 28 agosto
Seduta vivace per il gruppo bancario di origine olandese, tra i titoli dell'indice AEX, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,11%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 30,46 Euro, con stop loss individuato a quota 29,65 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```