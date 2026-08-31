Casta Diva Group, si dimette il consigliere indipendente Andrea Conso

(Teleborsa) - Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha comunicato che Andrea Conso ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione. Conso, che non detiene azioni della società, ricopriva la carica di amministratore indipendente ed era componente del Comitato di Controllo sulla Gestione e del Comitato Remunerazioni.



Le dimissioni sono motivate dalla crescente intensità degli impegni connessi alla sua attività professionale e dall'assunzione di ulteriori incarichi presso intermediari vigilati, che rendono opportuno un riassetto delle cariche attualmente ricoperte, al fine di assicurare a ciascuna di esse il tempo e l'impegno necessari.







(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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