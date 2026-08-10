SolidWorld Group, +220% per le licenze software in modalità noleggio nel primo semestre

(Teleborsa) - SolidWorld Group , gruppo tecnologico quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'integrazione di soluzioni digitali 3D e intelligenza artificiale per i settori industriale, biomedicale e difesa, ha comunicato aggiornamenti sul percorso di razionalizzazione e consolidamento avviato nel corso del 2026. Il passaggio dalla tradizionale vendita di licenze software a formule di utilizzo ricorrente ha registrato nel primo semestre una crescita del 220% su base annua nell'adozione delle licenze in modalità di noleggio.



La Divisione software, che rappresenta circa il 70% del fatturato totale del gruppo, ha inoltre segnato una crescita delle vendite del 9% nel semestre, "in un contesto molto difficile a causa del periodo di incertezza globale", si legge nella nota, a conferma della solidità della domanda per soluzioni di progettazione tridimensionale integrate con l'intelligenza artificiale.



Sul fronte organizzativo, la società ha rafforzato la struttura manageriale: Elisabetta Cammarata è stata nominata CFO, Sonia Furian è entrata nel Consiglio di Amministrazione come consigliere indipendente, mentre ad Andrea Spensieri è stato affidato il Controllo di gestione con l'obiettivo di ridurre i costi. "Le diverse posizioni emerse in alcuni momenti del percorso non hanno determinato alcun vuoto gestionale né operativo", ha dichiarato il presidente e fondatore Roberto Rizzo.



Sul bilancio 2025, la società ha confermato di aver avviato un confronto approfondito con la società di revisione RSM, anche attraverso l'elaborazione di un nuovo business plan, guardando "con fiducia" all'esito della revisione della relazione semestrale.



Particolare attenzione viene infine dedicata ai settori Difesa e Biomedicale, dove la piattaforma Electrospider prosegue test e prime applicazioni di medicina rigenerativa in Italia, Svizzera e Stati Uniti. In seguito alla cessazione del rapporto con Integrae SIM come Euronext Growth Advisor, la società ha avviato la ricerca di un nuovo EGA.

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