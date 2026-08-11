Ops Italia, si dimette il consigliere Del Corno

(Teleborsa) - OPS Italia rende noto che, il 6 agosto scorso, Fabio Del Corno ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione e da ogni altro incarico ricoperto nella società.



Le dimissioni - si legge in una nota - sono state motivate esclusivamente da ragioni di natura strettamente personale.



Del Corno rimarrà comunque in carica fino alla prossima assemblea dei soci.



Il consiglio di amministrazione provvederà a porre in essere le opportune e necessarie iniziative per la nomina del nuovo consigliere, assicurando la piena funzionalità dell'organo amministrativo e la continuità della gestione aziendale.



Del Corno non risulta titolare, sia direttamente che indirettamente, di azioni OPS Italia, e si precisa che non è prevista l'attribuzione né il riconoscimento di alcuna indennità, emolumento o altro spettanza comunque denominata in favore dello stesso in connessione con la

cessazione dalla carica.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

Condividi

```