OPS Retail e OPS Italia, Ciro Di Meglio si dimette da consigliere e amministratore delegato

(Teleborsa) - Ciro Di Meglio ha rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche di consigliere di amministrazione e amministratore delegato di OPS Retail
e OPS Italia
, nelle quali detiene, rispettivamente il 15,498% tramite Fortezza Capital Holding e il 20,5% del capitale tramite Ops Holding.
Si ricorda che i finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma
, su delega della Procura della Repubblica di Milano, hanno recentemente eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano, delle azioni e delle quote di 4 società detenute da 3 soggetti e di oltre 100.000 euro, quale profitto del reato di manipolazione del mercato.
Contemporaneamente all'esecuzione del sequestro preventivo è in corso la notifica di 10 interrogatori preventivi nei confronti di altrettanti soggetti indagati, si legge nel comunicato firmato dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola.
L'ANSA ha citato le società del gruppo OPS come destinatarie del provvedimento. Si tratta di OPS eCom (ex Giglio Group), OPS Retail (già Netweek) e OPS Italia (già EEMS Italia). Tra gli indagati per cui è stata chiesta la custodia cautelare c'è Ciro Di Meglio, AD del gruppo OPS
.