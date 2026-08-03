CNH Industrial migliora guidance 2026 nonostante utile in calo nel secondo trimestre

(Teleborsa) - CNH Industrial , colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha registrato un utile netto di 141 milioni di dollari per il secondo trimestre 2026, con un utile per azione pari a 0,11 dollari, rispetto a un utile netto di 217 milioni di dollari e un utile per azione pari a 0,17 dollari nel secondo trimestre del 2025. L'utile rettificato è stato di 161 milioni di dollari, rispetto ai 216 milioni di dollari un anno fa.



I ricavi consolidati per il secondo trimestre sono stati pari a 4,80 miliardi di dollari e le vendite nette delle attività industriali a 4,14 miliardi di dollari, entrambi in aumento. Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato di 145 milioni di dollari e il free cash flow delle attività industriali è stato di 150 milioni di dollari.



"I nostri risultati del secondo trimestre riflettono un'esecuzione disciplinata da parte del team CNH in un mercato che rimane al punto più basso del ciclo agricolo - ha dichiarato il CEO Gerrit Marx - Nonostante le condizioni del settore, abbiamo registrato una crescita del fatturato su base annua e abbiamo continuato a progredire sulle nostre priorità strategiche, tra cui qualità, approvvigionamento, efficienza operativa e consolidamento della rete di concessionari".



"Sebbene l'economia agricola rimanga sotto pressione, stiamo osservando indicatori positivi del ciclo delle attrezzature, tra cui la normalizzazione delle scorte dei concessionari, l'invecchiamento delle flotte e un rapporto più equilibrato tra i prezzi delle attrezzature nuove e usate - ha aggiunto - Rimaniamo concentrati sul supporto ai nostri concessionari e clienti, investendo al contempo nelle capacità produttive e tecnologiche che rafforzeranno CNH nel prossimo ciclo".



Con riguardo alla guidance, CNH ha affermato di stare beneficiando delle recenti modifiche ai livelli tariffari, ma sta anche sostenendo costi di trasporto più elevati e gestendo condizioni di mercato difficili in Sud America. Si sta concentrando sull'esecuzione delle vendite, sulla disciplina dei costi e sulle prestazioni produttive. Prevede di ottenere risultati nella fascia alta delle previsioni precedentemente comunicate. Di conseguenza, ha aggiornato al rialzo le previsioni per il 2026 come segue: ricavi netti del segmento agricolo sostanzialmente invariati su base annua, inclusi effetti di conversione valutaria del +2% (vs un precedente compreso tra -5% e invariati); margine EBIT rettificato del segmento agricolo compreso tra il 5,0% e 5,5% (vs 4,5-5,5%); vendite nette del segmento costruzioni in aumento tra il 5% e il 10% su base annua, inclusi effetti di conversione valutaria del +2% (vs invariate); margine EBIT rettificato del segmento costruzioni tra l'1,8% e il 2,3% (vs 1-2%); free cash flow delle attività industriali tra 200 milioni di dollari e 400 milioni di dollari (vs 150-350 milioni); utile per azione rettificato tra 0,41 e 0,46 dollari (vs 0,35-0,45 dollari).

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