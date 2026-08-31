Eli Lilly acquisirà Merida Biosciences per massimi 2,88 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Eli Lilly , colosso farmaceutico statunitense, ha raggiunto un accordo definitivo per l'acquisizione di Merida Biosciences, azienda biotecnologica impegnata nello sviluppo di una nuova classe di terapie di precisione per gravi malattie autoimmuni e allergiche. Secondo i termini dell'accordo, Lilly acquisirà Merida versando fino a 2,875 miliardi di dollari in contanti, comprensivi di un pagamento iniziale e di pagamenti aggiuntivi al raggiungimento di determinati obiettivi.



Merida sta sviluppando farmaci biologici progettati per degradare selettivamente gli autoanticorpi patogeni, gli agenti responsabili di diverse patologie immuno-mediate. L'approccio di degradazione di precisione mira ad agire sulla causa biologica di queste malattie, anziché sopprimere in modo generalizzato il sistema immunitario, come avviene in molte terapie attualmente in uso.



"Stiamo sviluppando la nostra pipeline attorno a terapie che cambiano significativamente il decorso della malattia, non solo i suoi effetti a valle - ha dichiarato Francisco Ramirez-Valle, vicepresidente senior della ricerca immunologica e dello sviluppo clinico precoce di Lilly - Il programma principale di Merida è progettato per fare esattamente questo: eliminare in modo selettivo e diretto gli autoanticorpi che causano il morbo di Graves e l'oftalmopatia tiroidea, preservando al contempo la normale funzione immunitaria. I primi dati di Fase 1 indicano già un potenziale miglioramento in termini di efficacia e sicurezza".

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