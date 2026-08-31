SLB cresce nei data center con l'acquisizione di Kelvion per 3,4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - SLB , che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha firmato un accordo da 3,4 miliardi di dollari per l'acquisizione di Kelvion, fornitore globale di tecnologie per la gestione termica e lo scambio di calore. L'acquisizione rafforza la divisione Data Center Solutions di SLB con tecnologie critiche per la gestione termica ed espande il ruolo dell'azienda nelle infrastrutture per data center, uno dei mercati industriali e tecnologici a più rapida crescita al mondo.



"L'intelligenza artificiale sta guidando il ciclo di investimenti infrastrutturali più significativo della nostra generazione - ha dichiarato Olivier Le Peuch, CEO di SLB - Questa transazione accelera la nostra ambizione di diventare un partner tecnologico industriale per il settore dei data center e di aiutare i clienti ad affrontare la crescente complessità infrastrutturale necessaria per scalare l'AI".



Fondata oltre 100 anni fa, Kelvion prevede di generare un fatturato compreso tra 2,3 e 2,4 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato tra 350 e 400 milioni di dollari nel 2026. I data center rappresentano il mercato finale più grande e in più rapida crescita per Kelvion, con un fatturato previsto tra 1,2 e 1,3 miliardi di dollari nel 2026. Oltre ai data center, Kelvion ha consolidato la sua presenza in mercati chiave dell'energia e dell'industria, tra cui pompe di calore, energie rinnovabili, cattura del carbonio e soluzioni di processo.



In base ai termini dell'accordo, SLB acquisirà Kelvion dai fondi gestiti da Apollo - azionista di maggioranza - e dai fondi gestiti da Triton, che detiene una partecipazione di minoranza, per circa 3,4 miliardi di dollari in contanti e si farà carico di circa 0,7 miliardi di dollari di debito, per un valore totale della transazione pari a circa 11 volte l'EBITDA stimato per il 2026 prima delle sinergie, o circa 8,5 volte l'EBITDA includendo le sinergie annuali previste.



Insieme, SLB e Kelvion dovrebbero generare oltre 2 miliardi di dollari di ricavi dai data center e circa 300 milioni di dollari di EBITDA rettificato su base pro-forma nel 2026. Partendo da queste basi, SLB punta a un fatturato compreso tra 4,5 e 5 miliardi di dollari e a un EBITDA rettificato compreso tra 700 e 800 milioni di dollari per la sua attività combinata di soluzioni per data center nel 2028.

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