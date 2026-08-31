Europa incerta tra attese sui tassi e rialzo petrolio, chiusa Londra

(Teleborsa) - Seduta incerta per le principali Borse europee con Piazza Affari che non si sposta dai valori della vigilia. Chiusa Londra per la Summer Bank Holiday.



Sul sentiment pesa l'aumento delle aspettative di un rialzo dei tassi di interesse il mese prossimo dopo le dichiarazioni hawkish di Kevin Warsh durante il suo intervento di venerdì al Simposio di Jackson Hole. Secondo il presidente della Fed, infatti, l'inflazione non sta rallentando in modo significativo e i responsabili delle politiche monetarie hanno "del lavoro da fare" se non sono convinti che ciò stia accadendo.



A frenare gli acquisti è anche il nuovo rialzo del petrolio con l'inasprirsi delle tensioni in Medioriente dopo che l'esercito statunitense ha colpito ieri dei lanciarazzi iraniani e il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche di Teheran ha lanciato un attacco missilistico e con droni contro basi aeree USA in Giordania, in segno di rappresaglia.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,159. Prevale la cautela sull' oro , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,37%.



Sale lo spread , attestandosi a +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,10%.



Nello scenario borsistico europeo contrazione moderata per Francoforte , che soffre un calo dello 0,47%, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.657 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il FTSE Italia All-Share , che rimane a 55.287 punti.



Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,13%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star (-0,15%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+1,98%), ENI (+1,93%) e Saipem (+1,68%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Fincantieri , che ottiene -1,28%.



Sottotono Leonardo che mostra una limatura dello 0,91%.



Deludente Avio , che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.



Fiacca DiaSorin , che mostra un piccolo decremento dello 0,55%.



Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Sesa (+0,84%), D'Amico (+0,81%), Rai Way (+0,66%) e LU-VE Group (+0,52%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis , che ottiene -3,73%.



Sotto pressione Ferragamo , con un forte ribasso del 2,53%.



Soffre GVS , che evidenzia una perdita del 2,33%.



Preda dei venditori El.En , con un decremento del 2,27%.





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