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Europa debole ma Milano schiva le vendite, occhi sul risiko bancario

Commento, Finanza, Spread
Europa debole ma Milano schiva le vendite, occhi sul risiko bancario
(Teleborsa) - Bilancio all'insegna della debolezza per le principali borse europee, con Milano che riesce tuttavia a schivare le vendite ed a scambiare sulla parità.

A pesare sul sentiment sono le nuove minacce di Trump all'Iran e il conseguente nuovo rialzo del petrolio che ha riportato in primo piano i rischi di inflazione, con lo sguardo allo stesso tempo sui rendimenti dell'obbligazionario dopo la decisione da parte del Tesoro Usa di raddoppiare i buyback di titoli a lunga scadenza a partire da settembre.

In Italia, resta l'attenzione sul risiko bancario in attesa degli esiti del CdA straordinario di MPS chiamato oggi a valutare le possibili operazioni strategiche.

Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA, che avanza a quota 1,171. Vendite diffuse sull'oro, che continua la giornata a 4.488,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,72%.

In salita lo spread, che arriva a quota +81 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,06%.

Tra i mercati del Vecchio Continente contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,48%, sottotono Londra che mostra una limatura dello 0,22%, e deludente Parigi, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.693 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 55.287 punti, sui livelli della vigilia.

Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (+0,08%); leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,33%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo ENI (+1,53%), Italgas (+1,39%), Lottomatica (+1,38%) e Terna (+1,11%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon, che continua la seduta con -3,56%.

Si concentrano le vendite su Unipol, che soffre un calo del 2,50%.

Vendite su Stellantis, che registra un ribasso del 2,24%.

Fiacca Avio, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Pharmanutra (+2,90%), Sanlorenzo (+1,44%), Mondadori (+1,21%) e Brembo (+1,21%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo, che continua la seduta con -1,71%.

Discesa modesta per Sesa, che cede un piccolo -1,48%.

Pensosa BFF Bank, con un calo frazionale dell'1,33%.

Tentenna LU-VE Group, con un modesto ribasso dell'1,09%.
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