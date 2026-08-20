Europa debole ma Milano schiva le vendite, occhi sul risiko bancario

(Teleborsa) - Bilancio all'insegna della debolezza per le principali borse europee
, con Milano che riesce tuttavia a schivare le vendite ed a scambiare sulla parità.
A pesare sul sentiment sono le nuove minacce di Trump all'Iran
e il conseguente nuovo rialzo del petrolio
che ha riportato in primo piano i rischi di inflazione, con lo sguardo allo stesso tempo sui rendimenti dell'obbligazionario dopo la decisione da parte del Tesoro Usa di raddoppiare i buyback di titoli
a lunga scadenza a partire da settembre.
In Italia, resta l'attenzione sul risiko bancario
in attesa degli esiti del CdA straordinario di MPS
chiamato oggi a valutare le possibili operazioni strategiche.
Seduta in lieve rialzo per l'euro / dollaro USA
, che avanza a quota 1,171. Vendite diffuse sull'oro
, che continua la giornata a 4.488,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,72%.
In salita lo spread
, che arriva a quota +81 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,06%. Tra i mercati del Vecchio Continente
contrazione moderata per Francoforte
, che soffre un calo dello 0,48%, sottotono Londra
che mostra una limatura dello 0,22%, e deludente Parigi
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
A Milano, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.693 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 55.287 punti, sui livelli della vigilia.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,08%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,33%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo ENI
(+1,53%), Italgas
(+1,39%), Lottomatica
(+1,38%) e Terna
(+1,11%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Amplifon
, che continua la seduta con -3,56%.
Si concentrano le vendite su Unipol
, che soffre un calo del 2,50%.
Vendite su Stellantis
, che registra un ribasso del 2,24%.
Fiacca Avio
, che mostra un piccolo decremento dell'1,37%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Pharmanutra
(+2,90%), Sanlorenzo
(+1,44%), Mondadori
(+1,21%) e Brembo
(+1,21%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferragamo
, che continua la seduta con -1,71%.
Discesa modesta per Sesa
, che cede un piccolo -1,48%.
Pensosa BFF Bank
, con un calo frazionale dell'1,33%.
Tentenna LU-VE Group
, con un modesto ribasso dell'1,09%.