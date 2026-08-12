Appuntamenti macroeconomici del 12 agosto 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 12/08/2026
08:00 Germania: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,8%; preced. -0,3%)
08:00 Germania: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 3%)
10:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,9%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,3 Mln barili; preced. 2,48 Mln barili)
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